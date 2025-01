Quifinanza.it - L’isola di Punta Pennata di fronte Bacoli è in vendita, ma il Comune non vuole perderla

di, sulla costa napoletana davanti aldi, è stata messa inda Sotheby’s. Questo angolo di paradiso dalle acque cristalline nel golfo di Pozzuoli rischia di finire al miglior offerente, dopo l’annuncio pubblicato dalla società immobiliare della storica casa d’aste inglese, ma il sindaco del paese nei Campi Flegrei, Josi Della Ragione, non ha intenzione di rinunciare all’isolotto e avrebbe intenzione di acquistarlo per farlo tornare nel patrimonio della comunità.diQuesto lembo di terra circondato dalle acque limpide dial litorale diera parte di un antico cratere vulcanico dei Campi Flegrei ed era collegato alla terraferma da una sottile striscia di sabbia.Laè diventata un isolotto a seguito di una mareggiata avvenuta nel 1966, che ha sommerso il corridoio naturale, spazzato via definitivamente dai successivi fenomeni bradisismici.