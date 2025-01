Anteprima24.it - La Salerno Ponteggi ’92 cede in casa della corazzata Repower Sanga Milano

Tempo di lettura: 3 minutiLa’92 cade al PalaGiordani dicontro le padrone di, che bissano il successo dell’andata sul velluto dopo i primi 10’ molto combattuti. Finisce 77-47 la garaprima giornata del girone di ritorno, quattordicesimaTechfind Serie A2 femminile. Un ko che non impatta sulla rincorsa salvezza delle granatine, superate da una squadra oggettivamente superiore e che lo scorso anno militava in A1.Eppure, la partenza delle atlete di coach Di Lorenzo era stata ottima nel primo quarto, nonostante la pesante assenza di Orchi. La perentoria risposta di De Mitri con la tripla inaugurale al primo canestro di Toffali e il 2-5 di Yusuf lasciavano immaginare altro in avvio. Partita inizialmente bella, con ritmi alti ecoraggiosissima anche in difesa nei primi 4’, Poi arrivano gli errori in attacco,rimonta e sorpassa: 12-9 a metà periodo.