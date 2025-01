Lanazione.it - La nostra prova con l’alcoltest. Dal collutorio al prosecco, ecco come è andata

Pisa, 11 gennaio 2025 –re per raccontare. La riforma del codice della strada, le tante voci, gli inasprimenti delle sanzioni. Abbiamo testato in prima persona con l’etilometro, uno di quelli che si possono acquistare a un prezzo accessibile: non saranno precisi, ma sono un punto di partenza. Tutto incide: peso (il mio è di circa 48 chili), altezza (1.60) ed età (47 anni). Non sono astemia ma non bevo neppure tutti i giorni, solo la sera a casa e mai tanto. Ho la certezza di essere digiuna, perché ho fatto colazione alle 6,30 e il mio esperimento, in sicurezza in redazione, comincia alle 13. Ho sentito storie sui collutori contenenti alcol e, per prima cosa, voglio approfondire questo aspetto. Tengo in bocca il contenuto di un tappino diper poche decine di secondi, poi me ne libero e soffio immediatamente nell’apparecchio portatile.