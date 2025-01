Ilrestodelcarlino.it - “La mia California brucia, territorio raso al suolo. Ci sono responsabilità”. La denuncia di Maximilian Law

Ferrara, 11 gennaio 2025 –Law, direttore artistico e fondatore del Ferrara Film Festival. Una vita a cavallo tra la città estense e lache, in questo momento, è alle prese con una serie di incendi di portata straordinaria. Come sta vivendo questo momento? “In maniera drammatica. Il dolore, nel vedere ormai un terzo delnoaldalle fiamme, è indescrivibile. Il legame con quella terra per me è molto profondo: ladiventato uomo,cresciuto professionalmente e come persona. Ma cidelleben precise, sulle quali non si può più tacere”. A cosa o a chi fa riferimento in particolare? “Lo stato della, da sempre, ha una grande disponibilità idrica attingendo – attraverso un complesso reticolo di canalizzazione, per lo più irrigua – all’acqua fornita da altri stati del Nord.