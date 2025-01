Zonawrestling.net - Kurt Angle: “Tornare ad avere un ruolo in WWE? Non credo sto bene così”

indubbiamente è stato tra i maggiori protagonisti dellanei primi anni 2000. Nel 2017 l’ingresso nella Hall Of Fame e il ritorno on screen neldi GM di Monday Night Raw. Il suo ultimo match risale a WM 35 quando venne sconfitto da Baron Corbin. Durante una recente intervista, l’eroe olimpico ha parlato della possibilità di rivederlo inin un qualche.“Contento della mia carriera”Ospite del podcast “Story Time” di Dutch Mantell,ha parlato della possibilità di rivederlo in: “Direi di no. Sono ad un punto della mia vita in cui sto. Non ne ho più bisogno. Non devo più dimostrare nulla a nessuno, non devo più aggiungere nulla alla mia carriera. Ho avuto una bella carriera e ne sono fiero”. Nel wrestling mai dire mai, ma a quanto parestalontano dal business.