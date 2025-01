India Etnoragù di Cristiano Esposito è Best Short al Vindhya International Film Festival

Leggi su Ildenaro.it

Una famiglia, un piatto tipico e un intreccio di destini tra Napoli e la Palestina. Sono gli ingredienti di “”, cortometraggio scritto e diretto dapremiato comealdi Sidhi in. Protagonisti una coppia profondamente religiosa – Stefania Ventura e Salvatore Misticone – la loro figlia archeologa (Carolina Infante) tornata dalla Terra Santa con un fidanzato palestinese e musulmano (Pietro Tammaro) e il conflitto tra un padre che tenta di preservare le tradizioni per non vedere crollare il suo mondo e una madre che tutto sa accogliere, in scherno ad ogni pregiudizio. Simbolo della discordia è il ragù della domenica privato del maiale per accogliere il nuovo corso. Fino alle nozze, quando il padre orchestrerà una maldestra rivincita.