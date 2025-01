Il Manchester United vuole vincere la FA Cup dice Amorim

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-10 16:30:00 Giorni caldissimi in redazione!L’allenatore delRubendi volerla FA Cup nella sua prima stagione al club.Logiocherà contro l’Arsenal domenica pomeriggio in una dura partita del terzo turno, ma l’ex allenatore dello Sporting afferma che la storia del trofeo lo rende importante per lui e per lo.Ha detto: “Vedo quello che vedono tutti. È una competizione davvero antica, con molta storia.“Ricordo di aver visto alcune finali, inclusa quella in cui vincemmo il Triplete nel 1999.A cominciare dal nostro #FACup difesa #MUFC pic.twitter.com/pt8dHrPWUa—(@ManUtd) 8 gennaio 2025“Abbiamo vinto qualche coppa e vogliamo continuare. In questa fase abbiamo già una partita molto forte che vogliamoe vogliamo migliorare l’immagine e la prestazione.