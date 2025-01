Ilfoglio.it - Il dubbio è se ci si possa fidare dell’uso politico che Musk fa di Starlink

Al direttore - Molti analisti, e fra questi anche Daniel Pipes, commentando la liberazione di Cecilia Sala hanno puntato la loro attenzione soprattutto sulla debolezza di Teheran. “E’ un dato di fatto che non può essere completamente irrilevante, in questa vicenda”, ha spiegato proprio Pipes. “Il regime degli ayatollah è debole come mai prima in molti anni. Sta perdendo sul terreno, dopo la caduta di Assad in Siria e lo smantellamento di Hezbollah e Hamas, ma incontra serie difficoltà anche all’interno”. Se Sala è tornata presto in Italia, dunque, parte del merito va riconosciuto, oltre che a Giorgia Meloni e alla sua squadra, anche a Israele, che ha messo spalle al muro il terribile regime iraniano, rendendolo così fragile da poter sperare che, in un futuro non molto lontano, dal carcere di Evin usciranno anche le altre donne, e non solo, ingiustamente detenute.