Ex Ilva presentate le offerte vincolanti per l’intero complesso industriale | in corsa tre colossi stranieri

È scaduto a mezzanotte il termine per la presentazione delleper l’acquisizione del gruppo exe dell’acciaieria di Taranto. Secondo quanto trapelato (le buste non sono state ancora aperte) sono tre e tutte straniere lepersiderurgico, il maggiore in Europa a ciclo integrale: sono arrivate dal gruppo azero Baku Steel (in pole position), dagli indiani di Vulcan Green Steel del gruppo Jindal Steel International e dal fondo americano Bedrock Industries.Exdi Taranto (Imagoeconomica).Il prezzo minimo di offerta era stato fissato a 1,8 miliardi: lunedì l’apertura delle busteIl prezzo minimo di offerta era stato fissato a 1,8 miliardi Ci sarebbero poi altre, in tutto sette, arrivate invece solo per alcuni asset: il gruppo Marcegaglia, da solo e in cordata con altri siderurgici, punta ai tubifici (a Racconigi, Salerno e Socova a Sénas in Francia).