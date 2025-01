Biccy.it - Cricca di Amici si è rasato i capelli, il video

Leggi su Biccy.it

Giovanni, noto a tutti semplicemente come, è stato uno dei concorrenti più discussi della 23esima edizione didi Maria De Filippi. L’unico ad essere stato eliminato dopo aver perso una sfida e ad aver avuto l’opportunità di rientrare.Allievo di Lorella Cuccarini,all’interno di quella scuola ha avuto una storia d’amore con Isobel Kinnear terminata poco dopo il percorso televisivo. Nonostante la popolarità e le migliaia di fans, a livello discografico non ha avuto granché successo. Anzi.A gennaio dello scorso anno ha confessato di “non riuscire a trovare il proprio posto nel mondo” e, per questo motivo, ha deciso di interrompere la routine organizzando un viaggio in Africa. “Ultimamente non so trovarmi un posto nel mondo, la vita per quanto sia bella è altrettanto str0nza e difficile, a volte.