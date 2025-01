Sport.quotidiano.net - Certaldo, è scontro diretto. Fucecchio vuole rialzarsi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Altroin chiave salvezza per il(in foto), che dopo il pari a reti bianche di Ponsacco, domani alle 14.30 ospiterà al Comunale il Fratres Perignano, reduce dal roboante 7-0 rifilato in casa al. Le due compagini sono appaiate a 17 punti con i viola valdelsani, che all’andata ebbero la meglio per 1-0. I pisani si sono però rinnovati molto nel mercato invernale ed hanno giocatori importanti. Ilnon avrà lo squalificato Signorini. Sempre per la 18esima giornata del girone A di Eccellenza, sono altre due le squadre locali in campo domani alle 14.30. Ilriceve al Corsini il quotato Viareggio, ma ha l’obbligo di cancellare almeno sotto il piano della prestazione la brutta figura di Perignano. Anche i versiliesi sono reduci dalla sconfitta incolore patita domenica scorsa sul proprio campo dal Montespertoli e devono riprendere la propria corsa per tenere il passo play-off.