AnimeJapan 2025: la dodicesima edizione

L’evento annualesi terrà il 22 e 23 marzoL’, uno dei più grandi eventi a Tokyo dedicati al mondo degli anime, torna il 22 e 23 marzo. L’evento prevede numerosi annunci sui più importanti anime dell’anno. Per creare aspettativa tra i fan, la live Kick-Off dell’evento rivelerà il programma dei palchi principali e sarà trasmesso in anteprima sul canale YouTube ufficiale diil 17 gennaio. Quest’anno l’evento ospiterà un numero record di 117 espositori, in collaborazione con alcune delle più grandi aziende del settore anime in Giappone.Anche se i dettagli delle presentazioni sul palco principale non sono ancora stati rivelati,ha condiviso sul suo sito ufficiale l’elenco completo dei titoli in esposizione. Le mostre sono stand interattivi all’interno della fiera, ognuno dei quali è dedicato alla promozione di un brand o di una proprietà specifica.