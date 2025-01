Tvzap.it - Addio al famoso imprenditore italiano, aveva soli 46 anni: tre mesi fa morì la moglie

Leggi su Tvzap.it

Il notoè scomparso all’età di 46. La sua morte arriva tredopo la. Dolore e sconforto per la sua scomparsa. Era una figura amata da molti, un vero e proprio punto di riferimento. Si è spento dopo aver combattuto a lungo con una grave forma di malattia. (Continua.)Leggi anche: Chi è Giampaolo Morelli, tutte le curiosità sulattoreLeggi anche:a Giampaolo Giuliani, lo studiosoprevisto il terremoto in Abruzzo nel 2009morto all’età di 46Ieri, venerdì 3 gennaio 2025, è morto all’età di 46un noto. La sua morte arriva a distanza di tredalla. Era una figura molto amata, un vero e proprio punto di riferimento. Era noto per il suo sorriso accogliente, oltre che per la sua personalità unica.