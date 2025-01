Zoe Saldaña aggiorna su Avatar 3

Leggi su Cinefilos.it

Zoesu3Zoecondivide unmento su: Fuoco e Cenere (3) da parte di James Cameron, che l’ha contattata dopo aver vinto il Golden Globe.ha ricevuto il Golden Globe per la sua interpretazione di Rita Mora Castro nel film Emilia Pérez di Netflix, acclamato dalla critica. Ha interpretato Neytiri nel franchise didi Cameron sin dal primo film uscito nel 2009, oltre a riprendere il ruolo per: The Way of Water e a far parte del cast di: Fuoco e Cenere (3), il terzo film in uscita nel dicembre 2025.Durante la conferenza stampa dei Golden Globes, alla quale era presente ScreenRant ,ha rivelato che Cameron si trova attualmente in Nuova Zelanda e sta tagliando: Fuoco e Cenere (3). L’attrice ha parlato di come Cameron le abbia inviato un messaggio di congratulazioni durante la cerimonia di premiazione e ha sottolineato quanto il suo sostegno e il suo incoraggiamento abbiano significato per lei nel corso degli anni.