Justcalcio.com - Tuttosport – Como, arriva anche Assane Diao dal Betis: secondo colpo dopo Butez

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-07 20:07:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riportaarrivo già ufficiale per ilin questa prima settimana di calciomercato., il club lombardo ha infatti annunciato l’arrivo di, talento spagnolo classe 2005 proveniente dal Real. Unimportante per la squadra di Cesc Fabregas che potrebbe essere fondamentale per il raggiungimento della salvezza, con l’attuale punto di vantaggio sulla zona retrocessione., ufficiale l’arrivo diQuesto il comunicato con cui i lariani hanno ufficializzato l’operazione: “1907 è lieto di annunciare l’ingaggio didal Real. L’esterno 19enne, noto per ritmo, versatilità e fiuto del gol, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo che lo legherà ai lariani fino alla fine della stagione 2028/29.