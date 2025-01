Liberoquotidiano.it - "Tutto pronto per l'incontro Trump-Putin": tam tam da Mar-a-Lago, cosa sta per accadere

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald, ha dichiarato giovedì di essere al lavoro per organizzare uncon il presidente russo Vladimir. "Vuole un, e noi lo stiamo organizzando" ha dettoai microfoni dell'emittente televisiva statunitense "Fox News" durante uncon i governatori repubblicani presso la sua residenza a Mar-a-, in Florida.ha sottolineato di aver "comunicato molto" con il presidente cinese Xi Jinping e di aver parlato con numerosi altri leader mondiali, ma di non aver ancora avuto alcun contatto diretto con il presidente russo. "Il presidentevuole un. L'ha detto anche pubblicamente, e dobbiamo porre fine a quella guerra. È un disastro sanguinoso", ha dettoriferendosi al conflitto in Ucraina.ha promesso più volte di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, e ha detto di voler portaree il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al tavolo delle trattative.