Toscana, al mare d’inverno? “Poca gente, difficile stare aperti”. Ma c’è un settore che funziona

Firenze, 9 gennaio 2025 – “Ild'inverno, è solo un film in bianco e nero visto alla tv”, cantava Loredana Bertè negli anni ‘80. Una frase che sembra descrivere bene lo stato della costadurante il periodo natalizio, tra stabilimenti balneari chiusi ed un turismo che fatica a decollare. Ma quali sono le reali dinamiche del turismo marittimo invernale? Per capirlo, abbiamo raccolto le opinioni di operatori ed esperti del. FOTO UMICINI «Ild'inverno non è un attrattore turistico naturale. Serve una strategia completamente diversa», spiega Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio Pisa e Livorno. «Ilda soloquando si puòin spiaggia, mangiare un gelato e godersi il sole. Durante l’inverno, invece, la ristorazione diventa il canale principale, ma occorrono eventi culturali, sportivi o di intrattenimento per attirare visitatori».