Ilfattoquotidiano.it - Tentato avvelenamento del premier del Belgio Alexander De Croo: inviata al suo ufficio una lettera con stricnina. Impiegato in ospedale

Nonostante fosse dimissionario già dal 9 giugno scorso, quando si sono svolte le elezioni in, qualcuno hadi avvelenare il primo ministro belgaDe. Ignoti, al momento, i responsabili e il movente, ma secondo quanto ha fatto sapere la procura di Bruxelles, il 22 novembre unache conteneva una polvere bianca è stata recapitata nel suo. Quella polvere, si è poi scoperto, era, un veleno utilizzato generalmente come topicida, e ha causato ferite alle mani a unnell’delche ha aperto la busta per primo e che è stato poi trasportato in.Ciò che preoccupa, oltre alla gravità dell’atalla vita del primo ministro, è che quello di fine novembre non è un caso isolato. Due giorni prima, pacchi simili erano stati trovati nell’del ministro degli Interni, Annelies Verlinden, e nella sede centrale del servizio di sicurezza dello Stato, mentre un uomo armato di coltello era stato arrestato fuori dall’di Denella capitale.