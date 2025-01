Formiche.net - Siria, Ucraina, Libano. Tutti i fronti di crisi nell’incontro tra Meloni e Kallas

Leggi su Formiche.net

Sostegno all’, transizione in(anche grazie alla ministeriale in formato Quint ospitata a Roma) e sviluppi dell’Ue in chiave di difesa e Piano Mattei. Questi i temi toccati in occasione dell’incontro a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgiae la vice presidente della Commissione e Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja. Un’occasione per fare il punto sui principali dossier di politica estera, comprese le guerre in corso, con la progettualità legata alle iniziative della nuova commissione europea.Qui Chigi“È sempre un piacere tornare in Italia! Un incontro molto costruttivo con la prima ministra Giorgia. L’Europa ha molte sfide davanti a sé e lavorando insieme siamo più forti”, scrive su X l’Alta rappresentante che ha ripreso in mano il filo della discussione con Roma, proprio a poche ore dalla visita in Italia del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a colloquio ieri cone Mattarella.