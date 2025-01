Serie A – Juventus favorita nel Derby della Mole a 185 su Sisal it La capolista Napoli è avanti con il Verona ma le inseguitrici non mollano

Liberoquotidiano.it - Serie A – Juventus favorita nel Derby della Mole, a 1,85 su Sisal.it La capolista Napoli è avanti con il Verona, ma le inseguitrici non mollano

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Roma, 10 gennaio 2025 – Occhi puntati sulnella prima giornata del girone di ritorno diA, con lache è obbligata a vincere, vista la lunganegativa, e il Torino a caccia di un successo che in casa manca addirittura da fine ottobre. Gli esperti dicredono che i bianconeri torneranno ai tre punti proprio in occasione del: la vittoriasquadra di Motta è infatti a 1,85, sale a 5.25 il successo granata, con il pareggio a 3.20. La scarsa capacità realizzativa dei bianconeri non lascia pensare ad una goleada, l'Under 2,50 è a 1,52 contro il 2,40 dell'Over e il finale più probabile è lo 0-1, a 5,25. Seppur in dubbio, Vlahovic è il più probabile tra i marcatori del match, a 2,25, al su posto in pole position c'è Nico Gonzales la cui rete vale 3,00.