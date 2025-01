Ilrestodelcarlino.it - Se il navigatore sbaglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

“Per favore, faccia inversione a U appena possibile.” Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha vissuto questa catarsi in un qualche chilometro di una qualche autostrada, se possibile di notte e con la nebbia. È allora che dall’iperuranio delle mappe stradali da internauti piombi d’improvviso sulla terra, mani al volante, occhi fissi sul parabrezza. E realizzi: uno, che la signorina “navigatrice” accovacciata dentro al cruscotto della tua auto probabilmente di strade ne capisce anche meno di te; due, che la tua destinazione ormai non è più un luogo fisico, piuttosto dell’anima, ovunque e da nessuna parte; tre, che è ora passata di mettersi a leggere i cartelli stradali bellamente ignorati fino a quel momento. E di chiedere indicazioni al primo casellante (ce ne fosse uno), piuttosto che a un satellite vagante “nello spazio tra le nuvole”, come “gli uccelli” della canzone di Battiato.