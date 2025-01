Terzotemponapoli.com - Sabatini e la possibile cessione di Kvara: “Con quella cifra si trovano alternative”

Walter, ex direttore sportivo ed esperto di mercato, ha rilasciato oggi delle dichiarazioni forti sul futuro di Khvichatskhelia, il gioiello georgiano del Napoli, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Le sue parole hanno acceso il dibattito sulladel giocatore e sulla gestione delle risorse economiche da parte del club partenopeo.Il dilemma della plusvalenza e la necessità di equilibrioSecondo, il calciomercato è un gioco di equilibri finanziari, e ladipotrebbe rappresentare una grande occasione in tal senso. L’ex dirigente ha affermato che la “bilancia pende sempre per l’eventuale plusvalenza” che la vendita del georgiano porterebbe nelle casse del Napoli. Sebbene la decisione possa apparire difficile,è convinto che, da un punto di vista manageriale, non ci sarebbe alcun dubbio: “Da dirigente sinceramente non ci penserei due volte”.