Roma finto carabiniere truffa un’anziana | Suo figlio chiede in lacrime il suo aiuto

, 10 gennaio 2025- Con la tecnica delaveva raggiratodopo aver simulato al telefono la voce deldisperato cheva di aiutarlo. A finire in manette un quarantenne napoletano, fino ad appena tre settimane fa in carcere per averto un’altra vittima.Questa volta, però, mentre fuggiva convinto di aver messo a segno l’ennesimo raggiro, ha trovato ad aspettarlo i poliziotti del Commissariato Colombo, che lo hanno accerchiato appena fuori lo stabile.Aveva ancora in tasca il “bottino” di gioielli che era riuscito a farsi consegnare dalla vittima per “scagionare” il“rapinatore”.Tutto è iniziato da una chiamata al telefono fisso dell’anziana da parte di un sedicente maresciallo, che riferiva alla donna che suoera stato arrestato per aver commesso una rapina a bordo della propria auto e che, per liberarlo, sarebbe stato necessario pagare una somma a titolo di oblazione.