Perché Anduril acquista le divisioni radar e C2 di Numerica

, società statunitense attiva nel settore tecnologico applicato alla Difesa, ha annunciato di aver acquisito lebusiness diCorporation, azienda specializzata nella difesa aerea e missilistica, relative a soluzionie di Comando e Controllo (C2). L’accordo, i cui dettagli non sono stati divulgati, si inserisce nella più ampia strategia diche punta a portare avanti acquisizioni mirate nel settore tecnologico applicato alla Difesa, in particolare in riferimento a droni, motori a razzo solidi e sistemi autonomi. Nel dettaglio,integrerà iSpyglass e Spark dinel suo attuale insieme di sistemi hardware di rilevamento. Inoltre, il software Mimir, sempre di, sviluppato per integrare dati provenienti da diverse piattaforme, sensori e armamenti, convoglierà nei prodotti software dell’azienda, progettati per l’elaborazione delle informazioni tramite l’impiego di intelligenze artificiali.