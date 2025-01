Quifinanza.it - Offerte ex Ilva di Taranto al termine, chi sarà il compratore

Scade a mezzanotte del 10 gennaio 2025 ilper presentare l‘offerta di acquisizione dell’exdi. Dopo il rinvio di novembre 2024, i tempi ormai sono maturi e l’offertavincolante. Dopo l’analisi di queste, si saprà chi è il nuovo proprietario dell’acciaieria.Nel bando di vendita veniva esplicitato il fattore di vantaggio della vendita in blocco unico, ma secondo le prime voci di corridoio saranno in molti a presentare soluzioni di acquisto di pezzi dello stabilimento.Ultimo giorno per l’di acquisizione dell’exMancano ormai poche ore alultimo per la presentazione dellevincolanti per l’acquisizione dell’exdi. Saranno i Commissari a giudicare la congruità tecnica delle proposte. Non si esclude neanche la possibilità di intervenire sulle proposte, per esempio migliorando i piani presentati.