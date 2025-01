.com - Minaccia ai cieli più bui del pianeta: il progetto industriale vicino al Paranal

Il 24 dicembre, AES Andes, sussidiaria della statunitense AES Corporation, ha presentato unche mette a rischio uno deinotturni più puri al mondo, quello sopra l’Osservatoriodell’ESO, situato nel deserto di Atacama, in Cile. Questo sito è cruciale per la ricerca astronomica globale grazie alle sue condizioni atmosferiche uniche.Allineamento planetario: Venere, Saturno, Giove e Marte insieme ogni notte di gennaioUn patrimonio inestimabile per l’umanitàL’Osservatorioè stato inaugurato nel 1999 e da allora ha contribuito a scoperte straordinarie, tra cui la prima immagine di un esoe la conferma dell’espansione accelerata dell’Universo. Inoltre, ha giocato un ruolo chiave nella ricerca premiata con il Nobel nel 2020, riguardante il buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea.