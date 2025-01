Chiccheinformatiche.com - Meta Spark chiude: addio a visi e volti perfetti su facebook

A partire dal 14 gennaio 2025,ai filtri che regalano, orecchie da cane ein stile cartone animato., l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, ha annunciato la chiusura di, la piattaforma utilizzata per creare effetti di realtà aumentata (AR) nelle sue applicazioni.Dal 14 gennaio 2025 cambia il volto diTuttavia, questo non segna la fine dei ritocchi digitali: gli effetti di realtà aumentata sviluppati darimarranno disponibili, mentre spariranno quelli creati da sviluppatori terzi. Si passerà così da oltre 2 milioni di opzioni personalizzabili a circa 140, segnando un notevole ridimensionamento.Secondo il comunicato ufficiale, la decisione è frutto di una “attenta valutazione” e rientra negli sforzi dell’azienda per concentrare risorse su prodotti che meglio rispondano alle esigenze future degli utenti e delle aziende.