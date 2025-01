Calciomercato.it - Messaggio per Rashford, Milan in allerta: cosa sta succedendo

L’attaccante inglese conteso da rossoneri e Juventus, ma spunta il contatto che può cambiare le carte in tavolaMarcusnel mirino die Juventus. L’attaccante inglese, in uscita dal Manchester United, rappresenta uno degli obiettivi dei due club italiano.perinsta(LaPresse) – Calciomercato.itObiettivo principale, quasi primario, per i rossoneri che hanno ormai ceduto Okafor al Lipsia e devono ora trovare la soluzione al problema ingaggio. Un problema da 10 milioni di euro a stagione più bonus non facilmente sormontabile se da Manchester non dovesse arrivare l’ok all’accollarsi una parte dello stipendio del calciatore.Uno stipendio che farebbe comodo anche alla Juventus che segue però anche altri obiettivi, ritenuti attualmente prioritari, per l’attacco.