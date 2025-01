Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas 6-3 6-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il tiebreak deciderà il secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. E’ lungo il recupero di rovescio del numero uno ATP.6-6 Game. Stavolta è vincente il serve and volley dell’altoatesino.time a Melbourne.40-30 Non passa la volèe di rovescio di Jannik, che aveva tentato per la seconda volta il serve and volley.40-15 Servizio e dritto a bersaglio per l’azzurro.30-15doppio fallo di.30-0 Servizio vincente Jannik.15-0 E’ lunga la risposta di rovescio dell’ellenico.6-5 Game. Comodo passante di dritto dell’ateniese. Dopo il cambio di camposervirà nuovamente per restare nel set.40-0 Settimo ACE anche per il greco.30-0 Scappa via la risposta di rovescio di.15-0 Profondissimo il dritto dell’ellenico.5-5 Game. Splendido rovescio lungolinea vincente del numero uno ATP.