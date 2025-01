Ilrestodelcarlino.it - Le priorità di De Pascale per l’Emilia-Romagna: sanità, protezione del territorio e grandi opere

Bologna, 10 gennaio 2025 - Michele de, presidente della Regione, presenta le linee guida del proprio mandato:alle politiche della salute e alla riforma del sistema sanitario, su cui depromette “una vera battaglia istituzionale”, scagliandosi contro il governo Meloni reo di “negare il problema”. “Il sistema sanitario in Italia sta crollando sulla nostra testa, lo ha rimarcato anche Elena Ugolini (ex sfidante alle Regionali, ndr) nel suo intervento in Assemblea - puntualizza de-.in questi anni ha speso di più di quanto disponibile, io lo vedo come un elemento di merito perché l’amministrazione Bonaccini ha utilizzato tutte le risorse. Oggi la spesa è superiore alle risorse e allo stesso tempo insufficiente: è un fatto grave, che denota un sottofinanziamento strutturale del sistema sanitario nazionale ed è un tema su cui ci batteremo.