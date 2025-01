Quotidiano.net - La liberazione di Cecilia Sala: "Il giorno più bello da premier". Meloni: con Trump rapporto solido

De RobertisLe domande di politica estera che solo tre giorni fa non avrebbero fatto dormire Giorgia, si sono trasformate durante la conferenza stampa di fine anno nel jolly che ribalta il tavolo. E se il filo temporale che lega la visita a Mar-a-Lago, le critiche di parte delle opposizioni alla trasferta americana, ladie l’incontro di ieri l’avessimo osservato in un film, il commento sarebbe stato: è un’americanata, è troppo prevedibile e scontato. Verrebbe quindi da dire: liberata, tutto il resto è noia. Ma non è così, non è stato così. Innanzitutto per i toni con cui laha raccontato i momenti del contatto con la giornalista e la sua famiglia ("la telefonata con la mamma diè stato il momento piùda quando sono al governo"), mettendoci quel non detto di sottofondo da madre a madre che ha reso l’idea della reale commozione della presidente del Consiglio.