Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Castel Maggiore (Bologna), morto un ragazzo di 25 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 gennaio 2024 – Un’altra tragedia sulle strade della provincia di. Ieri sera, poco prima delle 21,30, la Fiat Punto condotta da F. C., 25enne di Trebbo di Reno, per cause in corso di accertamento è finita fuori strada lungo la SP 87 nuova Galliera all’altezza di. Purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: ènel violento impatto. L’auto proseguiva in direzione nord, quando, poco prima del cavalcavia che oltrepassa via Lirone, ha sbandato verso destra finendo nella scarpata, iniziando a carambolare fino a terminare rovesciata sullo svincolo per via Lirone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale Reno Galliera (che ha effettuato i rilievi) e il 118.