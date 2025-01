Zonawrestling.net - iMPACT 09.01.2025 Una nuova X-Division

Leggi su Zonawrestling.net

THE SYSTEM vs ERIC YOUNG, JONATHAN GRESHAM & STEVE MACLIN (2,5 / 5)Un buon match è quello che apre questo nuovo episodiod dicon entrambi i team pronti a non risparmiarsi in nessun tipo di colpo. A vincere sono EY e soci grazie a Maclin che chiude con la sua classica combo su JDC e ottiene il conto di tre.Subito dopo però, Edwards e Myers passano ad un attacco con sedie verso i loro avversari mettendoli quindi KO e uscendo dal ring come i veri trionfanti.VINCITORI: ERIC YOUNG, JONATHAN GRESHAM & STEVE MACLINSAVANNAH EVANS vs LEI YING LEE (2 / 5)Dopo l’ingresso di Savannah, c’è quello di Xia Brookside, ma la britannica ferma tutto dichiarando di non essere stata resa disponibile a lottare dai medici a causa dell’infortunio che ancora sta partendo proprio per mano della Evans.