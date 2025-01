Il nuovo sogno americano vigili del fuoco privati

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Qualcuno ha contatti con dei pompieri??per proteggere la nostra casa a Pacific Palisades? Bisogna agire in fretta qui. Tutte le case dei vicini stanno bruciando. Paghiamo qualsiasi cifra. Grazie”. A lanciare l’appello su X è Keith Wasserman, un imprenditore immobiliare statunitense, co-fondatore e managing partner di Gelt Venture Partners, una società di investimento immobiliare con sede a Los Angeles. Dal 2008, Wasserman ha supervisionato l’acquisizione di proprietà multifamiliari e di self-storage per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di dollari, principalmente negli Stati Uniti occidentali.Ad aiutare i Vigli delper l’enorme incendio scoppiato in questi giorni in California ci sono centinaia di detenuti che tagliano e segano le linee di contenimento per gli equipaggi.