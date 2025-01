Ilveggente.it - I pronostici del weekend (28-29 dicembre): Serie A e campionati esteri

Leggi su Ilveggente.it

del: riparte la Bundesliga dopo la sosta invernale, in campo pureA, Liga e Ligue 1 mentre in Inghilterra è tempo di FA Cup.I protagonisti delsono i principalidi calcio:A,B, Bundesliga, Liga, Eredivisie e Ligue 1, mentre la Premier League si ferma per dare spazio alla FA Cup.Idel(28-29):A e(LaPresse) – IlVeggente.it InA l’Inter dopo la delusione per la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan non dovrebbe dare scampo al Venezia, vittoria probabile anche per il Napoli capolista in casa contro l’Hellas Verona: c’è da vendicare la clamorosa sconfitta dell’andata. Padroni di casa nettamente favoriti anche in Newcastle-Morecambe di FA Cup, Atletico Madrid-Osasuna di Liga e PSG-St.