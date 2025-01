Lanazione.it - I lavori allo scientifico. Ritardi, disagi e incidenti

Una pesante trave movimentata da una gru ha infranto i vetri di una finestra del liceoBarsanti e Matteucci mentre era in corso una lezione con gli studenti in classe. E’ successo mercoledì mattina e, ovviamente, l’episodio ha creato un po’ di panico e apprensione fra alunni e insegnanti. L’incidente, che solo per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi, si è verificato all’interno del cantiere aperto dalla Provincia alla succursale dello, lato via Mazzini. L’episodio è stato confermato anche dalla preside Silvia Barbara Gori. "Sì, è vero. è successo, ma devo dire – spiega la dirigente – che gli operai della ditta appaltatrice sono sempre stati molto attenti e scrupolosi. I problemi semmai sono altri.". E sono legati alla lunghezza del cantiere. La Provincia si attivò immediatamente all’indomani del crollo di una porzione di tetto della succursale dello; in estate fu fatta la gara e a settembre sono partiti i