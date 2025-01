Ilrestodelcarlino.it - I conti in tasca al sociale. Bonus bebè, trovati altri fondi: "Non contributi, ma un premio"

: nel corso dell’anno l’amministrazione coprirà le famiglie dei bambini nati nel secondo semestre. A confermarlo è stata l’assessore alla Famiglia Orlanda Latini: "Abbiamo presentato la delibera solo ieri (mercoledì, ndr) a causa di un disguido con gli uffici. L’intervento messo in campo non è un contributo, ma unalle famiglie dei nuovi nati. Ci tengo a dirlo che nel 2024 fino al 3 dicembre sono nati 530 bambini iscritti all’anagrafe di Ancona, ma nelle ultime settimane dell’anno siamo saliti a oltre 570. A breve manderemo le lettere alle famiglie dei primi 288 bambini nati e loro dovranno rispondere fornendoci i loro codici Iban per erogare i 250 euro di contributo. A seguire manderemo i soldi anche alle altre circa 300 famiglie. La scelta di non premiare i redditi più bassi? Ci lavoreremo in futuro".