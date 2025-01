Lettera43.it - Grok non è più solo su X: l’IA di Musk ha una sua app iOS

, l’assistente digitale sviluppato da xAI di Elon, ha ora la sua prima app dedicata maper i dispositivi iOS e negli Stati Uniti. Finora disponibile esclusivamente sul social X, sia su abbonamento sia gratis, è ora scaricabile anche da mobile per iPhone e iPad e presto potrebbe arrivare anche sul web. Come per la versione sull’ex Twitter, l’applicazione permette di usare l’intelligenza artificiale per generare immagini, riassumere un testo oppure rispondere ad alcune domande con un tono colloquiale che l’azienda definisce «umoristico e coinvolgente». La nuova app, che vanta un’interfaccia rinnovata, offre l’integrazione con Siri per un accesso rapido, il widget per la schermata di blocco del device e un accesso in tempo reale ai dati di X per disporre di informazioni sempre aggiornate.