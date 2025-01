Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo dilettanti e mercato. Fabriano ricorre contro l’Urbino: contesta la squalifica di un atleta

Mauro Antonioli (ex Ravenna in serie D) è il nuovo tecnico della Vigor Senigallia, sostituisce il dimissionario Aldo Clementi. La gara Portuali Calcio Ancona-Sangiustese che era in programma sabato scorso sarà recuperata mercoledì 15 gennaio alle 18. IlCerreto ha preannunciato reclamo per la gara di domenica scorsa con l'Urbino vinta da quest’ultimi (1-4), la motivazione sembra che sia quella dell’impiego di un calciatore che era stato precedentementeto in una gara giovanile (Juniores).si dice tranquillo in quanto ladoveva essere scontata nella stessa categoria. Per adesso il risultato, come da prassi, non è stato omologato. Ilha sanzionato l’Osimana (Eccellenza) con 3.000 euro di ammenda e l’obbligo di disputare le prossime due gare interne a porte chiuse l’Osimana.