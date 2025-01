Ilfoglio.it - Fine delle vacanze e delle risposte automatiche. Finalmente

Dopo due settimane (parlandone con affetto) trascorse in out of office, ho bisogno di una quantità importante di sedativi. Dopo due settimane in cui tutto il mondo si è trasformato nei miei figli, cioè nessuna riposta, nessuna spunta blu, nessun cenno di vita, nessuna collaborazione, niente di niente tranne la risposta automatica che ti segnala quanto la tua mail sia stata inopportuna, la terra ha ripreso a girare e le persone hanno ricominciato a mandare messaggi aggressivi. Che sollievo. Telefonano ogni secondo, pretendono “call” (chiedo perdono per questa parola) dall’ambulatorio medico in cui stanno per sottoporsi ad anestesia, continuano riunioni online anche incatenati al carro attrezzi che gli sta portando via la macchina. E iniziano con: buon anno, ma è il 10 gennaio e a me sinceramente sembra che l’anno stia per finire, è quasi di nuovo Natale e per fortuna non ho ancora disfatto l’albero.