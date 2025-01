Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, parla monsignor Vergari: “Non l’ho mai conosciuta. De Pedis era buono, Sabrina Minardi un’imbrogliona”

Roma – Una testimonianza carica di contraddizioni e ricordi confusi quella diPiero, 88 anni, ex rettore della basilica di Sant’Apollinare e già cappellano nelle carceri romane, ascoltato ieri dalla Commissione bicamerale di inchiesta sui casi die Mirella Gregori.Leggi anche:, spunta un supertestimone. Le indagini si spostano a LondraLa difesa di Enrico DeAl centro dell’audizione, durata circa un’ora e mezza, la figura di Enrico De, ex esponente della Banda della Magliana, sepolto a Sant’Apollinare per volontà dello stesso, che lo definisce un “benefattore”. “Enrico era gentile e devoto alla chiesa, portava spesso fiori,” ha dichiarato, sostenendo che i proventi di Dederivassero dai “locali di famiglia”.