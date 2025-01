È nata Gemma Il cantante mito della musica italiana nonno per la quarta volta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lo scorso 29 luglio, ilaveva rivelato con entusiasmo che sarebbe diventatoper la. Lo aveva fatto in modo originale, pubblicando un video sui suoi social in cui lui e la sua famiglia cantavano una versione rivisitata del brano Sarà perché ti amo. Nel video, i palloncini rosa, liberati a sorpresa, avevano svelato che la nuova arrivata sarebbe stata una bambina.>> “Il giorno del gelo”. Giuliacci avvisa gli italiani: freddo polare in tutto il paese. Quando cambia di colpo: temperature in picchiata e neve“per la. Un’altra donna sta entrando in qualche modo nella mia vita. Sono felice. Adoro essere circondato, assediato, dalle donne. È una ‘condanna’ meravigliosa”, aveva scritto a corredo del post. La bimba è venuta alla luce mercoledì 8 gennaio presso l’ospedale San Donato di Arezzo, dove tutto è andato per il meglio.