Lanazione.it - Donna incinta bloccata nel caos traffico dopo l’incidente della tramvia, la polizia la porta a Careggi

Firenze, 10 gennaio 2025 – La necessità di correre all’ospedale per la probabile rottura delle acque, ildi Firenze congestionato a causa delche giovedì pomeriggio ha paralizzato mezza città: un incubo nel quale si è trovata unafiorentina, rimastanelin viale Belfiore. A risolvere il problema ci hanno pensato i poliziotti fiorentini: un agente di, libero dal servizio, ha visto la, sola alla guida nell’auto, molto agitata, e ha segnalato la situazione ai colleghi di via Zara. Per raggiungere nel più breve tempo possibile il pronto soccorso, la Volanteha raggiunto immediatamente laper prestarle soccorso. Sul punto, uno degli operatori disi è messo alla guidavetturache non era in grado di proseguire la marcia per i forti dolori, mentre l’altro, alla guidaVolante, con sirena e lampeggianti accesi, ha aperto la strada per velocizzare l’arrivo a, dove laè stata affidata alle cure del personale sanitario.