Donald Trump condannato senza alcuna pena nel processo penale di New York

Questa mattina il presidente elettoè statoalla scarcerazione incondizionata per la condanna a cui è statol’anno scorso per 34 capi d’imputazione per frode aziendale relativi al pagamento di una somma di denaro a Stormy Daniels durante la campagna presidenziale del 2016. Il presidente elettoè statovenerdì alla scarcerazione incondizionata dopo essere stato dichiarato colpevole delle accuse di falsificazione di documenti aziendali derivanti dalle indagini durate anni dal procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg. Il presidente eletto ha assistito virtualmente alla sentenza dopo aver lottato per bloccare ilfino alla Corte Suprema degli Stati Uniti questa settimana.era seduto accanto al suo avvocato difensore Todd Blanche.