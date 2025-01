Ilfattoquotidiano.it - Carlo Lucarelli e Rosy Bindi ospiti a La Confessione di Peter Gomez sabato 11 gennaio alle 20.15 su Rai3

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Torna su Rai 31120.15 La, il programma condotto dadi interviste senza filtri a personaggi della politica, dello spettacolo e del mondo della cultura e dello sport.Primo ospite, il giallista per eccellenza, che per 10 anni ha condotto Blu notte – Misteri italiani, un programma diventato cult come del resto i suoi numerosi romanzi, molti dei quali diventati film o serie di grande successo, podcast e trasmissioni radiofoniche.Dopo di lui,, ex ministro della Sanità nel governo Prodi I, poi presidente del Pd dal 2009 al 2013 e presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013 al 2018, oggi voce ascoltata e autorevole nel centrosinistra italiano, ripercorrerà i momenti salienti della sua vita sia privata che politica.