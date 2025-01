Scuolalink.it - Bonus Scuola e Libri 2025/2026: un aiuto concreto per le famiglie

Il, noto anche come, offre un contributo economico allein difficoltà con figli studenti. Questo supporto mira a garantire il diritto allo studio, consentendo l’acquisto discolastici necessari per il percorso formativo. Ogni Regione o Comune stabilisce le modalità di accesso e i limiti di reddito ISEE, consultabili sui siti web istituzionali o presso le segreterie comunali. Chi può richiedere il? Lecon figli iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado possono richiedere il. Possono beneficiarne gli studenti che frequentano istituti statali, paritari (privati o locali) e scuole non paritarie registrate nell’Albo regionale. Rientrano tra i destinatari anche coloro che seguono percorsi di istruzione professionale triennali o quadriennali presso istituti formativi accreditati dalla Regione, inclusi i percorsi duali che combinano studio e lavoro.