Thesocialpost.it - Bimbo di 7 anni sviene e muore a scuola davanti ai compagni

Un bambino di setteha perso la vita all’ospedale di Brunico, in Alto Adige, dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava a. La tragedia è avvenuta mercoledì nellaelementare di Villa Ottone, in val Pusteria, e ha lasciato sotto shock la comunità locale.Il malore improvvisoIl bambino, figlio di una famiglia di migranti marocchini, aveva partecipato a un’attività di pattinaggio con i suoidi classe. Dopo circa un’ora di attività, ha iniziato a lamentare malessere e vertigini, per poi crollare a terra privo di sensi.L’intervento immediato del medico d’urgenza e il trasporto all’ospedale di Brunico non sono bastati a salvargli la vita. Nonostante tutti i tentativi di rianimazione, il bambino è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.Indagini sulle cause del decessoLa procura ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della morte.