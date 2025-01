Cityrumors.it - Bici lanciata dai Murazzi di Torino: condannata a 16 anni la ragazza che ha visto e non ha fermato gli amici

Unadi 20è stataa 16di carcere per laclettadainel 2023. Dopo la lettura della sentenza, ha avuto un maloreIl Tribunale dinon le ha concesso alcuna attenuante e, per aver partecipato con i suoi amici al lancio dellacletta elettrica daidinella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023, Sara C. è stataa 16di carcere. Ferito in maniera gravissima il giovane colpito dal mezzo: l’accusa, nei confronti della donna al tempo dei fatti minorenne, è di tentato omicidio con l’aggravante dei futili ed abietti motivi e la minorata difesa.daidia 16lache hae non ha(cityrumors.it / ansafoto)Già pochi giorni dopo il fatto, gli autori materiali di quel gesto così pericoloso e drammatico erano stati individuati in un gruppo di cinque giovanissimi, tra i quali c’era anche Sara C.