Baines elogia i giocatori dopo che la giornata difficile si è conclusa con la vittoria della FA Cup

2025-01-10 09:57:00 Il web non parla d’altro:L’Everton è statoto dal sostituto allenatore Leightonaver registrato unaper 2-0 in FA Cup contro Peterborough poche oreil licenziamento di Sean Dyche.L’ex terzino, che è stato responsabile degli Under 18 dell’Everton, e il capitano del club Seamus Coleman sono stati annunciati come allenatori ad interim solo tre ore primapartita del terzo turno a Goodison Park.I gol di Beto e Iliman Ndiaye hanno visto la squadraPremier League passare in sicurezza eha detto: “Ho pensato che la loro applicazione fosse brillante.“Perdere manager e allenatori non è quello che nessuno vuole, questo normalmente significa che qualcosa non è andato per il verso giusto, e non dipende mai da una persona, ma da molte persone coinvolte.