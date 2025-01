Anteprima24.it - Verso Potenza-Benevento, dopo il rinnovo di Caturano i rossoblù ufficializzano un nuovo acquisto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGiornata importante per ilcheaver annunciato ildel contratto fino al 2027 del bomber, nelle mire del Trapani, ha reso noto l’approdo in magliadel centrocampista Antonios Siatounis, dalla Virtus Entella. Il calciatore è già a disposizione di mister De Giorgio e dovrebbe essere subito convocato per la sfida di domenica prossima al “Viviani” contro il. Questo il comunicato della società: “IlCalcio rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ’02, fino al 30 giugno del 2026. Nato a Ilion, in Grecia, Antonios è un centrocampista di assoluto valore e prospettiva. Nel corso della sua carriera in Italia ha effettuato importanti esperienze nel settore giovanile della Sampdoria, dagli allievi fino alla formazione Primavera nella stagione 2020/21.